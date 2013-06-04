Наводнение в Европе: Чехия и Германия пережили пик "большой воды"

Госгидрометеослужба Чехии сообщила, что защитные барьеры в Праге выдержали пик наводнения, "большая вода" прошла через чешскую столицу и пошла уже на спад.

Об этом со ссылкой на Чешское информагентство ЧТК сообщает РИА Новости.

По данным метеорологов, в пик наводнения через Влтаву протекало 3210 кубометров воды в секунду. "В настоящее время скорость течения составляет 3190 кубометров в секунду и, уровень воды продолжает постепенно снижаться", — сказал представитель магистрата Праги Роман Финкоус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сильные наводнения в Европе: главные подробности

Накануне защитные барьеры в столице Чехии были укреплены с расчетом, чтобы выдержать натиск воды в 4160 кубометров в секунду. Нормальным объемом для Влтавы считается 149 кубометров в секунду. Кроме того, сегодня не планируется открывать шлюзы на Влтавском каскаде, это означает, что уровень воды в реке увеличиваться не будет.

В Германии наиболее пострадавший от наводнения немецкий город — баварский Пассау — уже пережил пик бедствия, вода медленно начинает убывать. Но в некоторых районах Баварии, а также в Саксонии и земле Саксония-Анхальт ситуация ухудшается.

Ранее "Главред" сообщал, что чрезвычайное положение в связи с наводнением было введено в воскресенье правительством страны во всех краях Чехии, за исключением Пардубицкого края.