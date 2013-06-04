В Лондоне отметили 60-летие коронации Елизаветы II

В Лондоне в Вестминстерском аббатстве прошла торжественная служба по случаю 60-летия коронации британской королевы Елизаветы II.

"Служба будет чудесным праздничным действом, которое напомнит о великом событии, произошедшем 60 лет назад", - сказал священник Вестминстерского аббатства Джон Холла, пишет ВВС.

Поздравить королеву пришли 20 членов британской королевской семьи. На празднике присутствуют муж королевы, принц Филипп, ее сын - принц Чарльз, а также внук - принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон.

Примерно около 2 тысяч гостей приняли участие в торжественной службе.

Как отметила BBC, сегодняшняя церемония практически полностью повторяет коронацию Елизаветы II в 1953 года, когда в возрасте 27 лет Елизавета стала 38-й королевской особой, коронованной в Вестминстерском аббатстве с 1066 года.

Трансляцию церемонии по телевидению смотрели до 27 миллионов зрителей.