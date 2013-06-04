ООН заявила о применения в Сирии химического оружия

Комиссия совета ООН по правам человека пришла к выводу, что во время боевых действий в Сирии действительно применялось химическое оружие.

Во время войны в Сирии химическое оружие применялось неоднократно - такой вывод содержится в докладе комиссии, специально созданной в 2011 году для расследования подобных инцидентов при Совете по правам человека ООН.

Однако в 29-страничном докладе, представленном 4 июня в ООН, поводы для дальнейших обвинений режима Асада в применении химического оружия и, следовательно, проведения какой-либо международной военной операции отсутствуют. "Правительство имеет в своем распоряжении химоружие", - лишь признают эксперты, передает ИТАР-ТАСС.

При этом в ООН также не исключают, что химоружие могут применять и повстанцы: "Возможно, антиправительственные вооруженные группировки имеют доступ к химическому оружию и используют его". Такие выводы были сделаны на основе проверки сообщений о применении такого оружия в период с 15 января по 15 мая этого года. В итоге комиссия ООН нашла доказательства того, что химоружие применялось 19 марта в Алеппо и Дамаске и в апреле в Алеппо и Идлибе. Однако кто именно применял оружие, эксперты ООН ответить затрудняются.

"Точно не установлено, кто и как его использовал" - такую цитату из документа приводит "Интерфакс".

Как известно, о том, что в Сирии правительственными войсками применяется химическое оружие, использование которого запрещено международными соглашениями, так называемая вооруженная оппозиция говорит едва ли не с начала конфликта. Причем в помощи сирийцам в его создании обвиняли Россию. Российские военные свою причастность начисто отрицали, а сирийские власти, признавая, что некоторые запасы опасных веществ у них имеются, обвиняли противников в намерении захватить оружие и устраивать с его помощью провокации.

Химическое оружие, которое даже пришлось прятать и от повстанцев, и от их западных союзников, будет применено лишь в одном случае, подчеркивал официальный Дамаск - если начнется внешняя интервенция.

В свою очередь, США, один из главных противников сирийского режима, в свою очередь заявляли, что если власти применят оружие массового уничтожения, то Башару Асаду может быть объявлена война.

К началу 2013 года ситуация существенно не изменилась. Россию все также обвиняли в пособничестве Асаду с созданием химоружия, самого лидера Сирии - в его применении. К концу весны, когда США и Россия впервые с начала сирийского конфликта пошли на сближение в этом вопросе и объявили о созыве международной конференции, дестабилизирующие обстановку сообщения стали поступать чаще. В частности, от Великобритании и Франции, которые первыми, как ожидается, могут начать поставки оружия сирийским повстанцам.