Протесты в Турции усиливаются: на забастовку вышли 250 тысяч госслужащих

Сегодня, 4 июня, в Турции конфедерация профсоюзов госслужащих начала общенациональную забастовку.

Протесты должны продлится, по крайней мере, до 5 июня, передает ИТАР-ТАСС.

Организаторы стачки отмечают, что свои рабочие места сегодня покинули большинство членов профсоюзов, а это около 250 тысяч человек.

"Изначально мы планировали выйти на забастовку 5 июня с требованиями повышения безопасности условий труда и зарплат. Но в связи с начавшимися несколько дней назад протестами мы перенесли дату и присоединились к митингующим", - сказали в конфедерации.

"В дополнение к нашим изначальным требованиям мы протестуем против политики правящей Партии справедливости и развития. Активисты КЕСК ранее уже участвовали в манифестациях и продолжат это делать", - заявили в конфедерации.

В свою очередь, вице-премьер правительства Бюлент Арынч, заявил, что общий ущерб, нанесенный протестующими в разных городах, составил порядка 38 миллионов долларов.

Как сообщалось, массовые акции протеста в Турции начались с желания властей вырубить стамбульский парк Гези, чтобы построить на его месте торгово-развлекательный центр. Полиция встретила митингующих водометами и слезоточивым газом.

"Применение крайнего насилия в отношении тех, кто был мотивирован заботой об окружающей среде, ошибочно и несправедливо. За это я прошу прощения у моих граждан, — заявил Бюлент Арынч. — Я говорю об этом свободно. Но я не думаю, что мы должны извиняться перед теми, кто устраивал погромы на улицах".