Мэр Москвы подал в отставку: на пост претендуют Лужков и Жириновский

Сегодня, 4 июня, главы российской столицы Сергей Собянин предложил провести досрочные выборы мэра Москвы уже в этом году.

Эту идею уже поддержали члены Общественной палаты Москвы, пишет РИА Новости.

"В ближайшее время обращусь к президенту России с просьбой провести выборы мэра уже в этом году", - заявил Собянин. При этом, мэр сам намерен принимать участие в выборах.

Ранее сообщалось, что намерение баллотироваться на пост мэра Москвы выразил оппозиционер Алексей Навальный.

Тем временем, стало известно, что подобную возможность рассматривает и Юрий Лужков.

На вопрос о том, будет ли Лужков голосовать на выборах мэра Москвы или баллотироваться, он ответил:



"Голосовать, конечно, буду.(..) Оставьте это (вопрос о выдвижении на пост мэра Москвы — ДОЖДЬ) для моих последующих консультаций, для того, чтобы я мог быть свободным принять любое решение. Я не хочу себя связывать с каким-то решением собственной позиции на выборах или поддержкой той или иной кандидатуры. Говорить об этом абсолютно рано и необоснованно. Это я даже обсуждать не собираюсь", — добавилЛужков передает "Дождь".

Между тем, в СМИ появилась информация, что кандидатом от ЛДПР на должность мэра может стать лидер партии Владимир Жириновский. В ЛДПР заявили, что определятся с кандидатом на пост мэра Москвы 15 июня.



"Владимир Вольфович не говорил, что планирует выдвигать свою кандидатуру. Он сказал, что возможно, если очень попросят… У нас есть две-три кандидатуры, окончательно определимся после заседания московского регионального отделения ЛДПР, которое состоится 15 июня", — сказал пресс-секретарь лидера ЛДПР Юрий Рыжов.

Согласно федеральному закону России гражданин, который был руководителем субъекта федерации, не может быть выдвинут кандидатом на эту должность в течение двух лет со дня своей отставки. В данном случае прошло более двух лет, то есть ничего не мешает Лужкову снова занять пост мэра.

Сергей Собянин занимает пост мэра Москвы с октября 2010 года. Его предшественник, Юрий Лужков, пробыл на этом посту более 18 лет - с июня 1992 года по сентябрь 2010, когда он был уволен "в связи с утратой доверия Президента России".