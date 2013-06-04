Наводнение в Европе: потоп грозит Словакии и Венгрии

Масштабное наводнение в Европе, от которого пострадали Чехия, Германия и Австрия, продвинулось вниз по Дунаю и теперь грозит Словакии и Венгрии.

Об этом со ссылкой на австрийское информационное агентство АПА сообщает РИА Новости.

В районе столицы Словакии Братиславы уровень воды в Дунае достиг к утру вторника отметки в 8,53 метра АПА. Создан кризисный штаб, полиция перекрыла некоторые улицы и набережные. Около тысячи пожарных и более 300 военнослужащих приведены в состояние повышенной готовности.

Премьер Венгрии Виктор Орбан посетил центр борьбы с катастрофами и заявил, что страна может мобилизовать 8 тысяч военнослужащих, 8 тысяч спасателей, 1,4 тысячи специалистов водного хозяйства и 3,5 тысячи полицейских для борьбы с наводнением, сообщает АПА.

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Посол Венгрии в Австрии Винце Шалай-Бобровницки передал во вторник в министерство внутренних дел Австрии просьбу своего правительства о выделении помощи при ожидаемой ликвидации последствий наводнения, предложив, в свою очередь, прислать в Австрию опытную спасательную команду из восточной Венгрии, сообщает агентство.

В западных округах Венгрии Дьор и Комаром, а также в частях округа Пешт и столицы Будапешта введен режим повышенной готовности, сообщает АПА. Ожидается самый высокий уровень воды в Венгрии за 50 лет.

Ранее "Главред" сообщал, что жертвами наводнений в Европе стали уже 10 человек – 7 в Чехии, двое в Австрии и один - в Германии.