В Молдове разрешили советскую символику

Конституционный суд Молдовы признал незаконным утвержденный в 2012 году парламентом запрет на использование советской символики - серпа и молота.

Запрет опротестовала оппозиционная партия коммунистов республики, сообщает ИТАР-ТАСС.

Скандальный закон был принят в июле этого года большинством правящей в республике коалиции "Альянс за европейскую интеграцию", куда вошли демократическая, либеральная и либерально-демократическая партии. Ограничения были введены на основе выводов Комиссии по изучению тоталитарного коммунистического режима, которая была учреждена ранее Михаем Гимпу, исполняющим обязанности президента в 2010 году. После проведенной работы, исследователи предложили запретить в коммунистические символы, открыть в стране ряд музеев "советской оккупации", издать школьный учебник о "преступлениях коммунистов". Была также выдвинута инициатива образовать еще одну комиссию, которая подсчитает ущерб от правления коммунистов.

Многие эксперты расценили это как попытку давления на оппозиционную Партию коммунистов Республики Молдова. Она выразила несогласие с решением, посчитала законопроект антиконституционным и обратилась с запросом в КС.

Судьи затянули рассмотрение на девять месяцев, хотя по закону обязаны были провести его в течение шести месяцев с момента получения материалов. Председатель КС Александр Тэнасе мотивировал это необходимостью получить консультации у членов Венецианской комиссии.

Изучив молдавский закон, комиссия пришла к выводу, что его "следует признать неконституционным и отменить, поскольку в противном случае правительству республики не избежать очередного проигранного дела в Европейском суде по правам человека".

Ранее "Главред" сообщал, что депутаты Львовского горсовета приняли решение о запрете использования коммунистической и нацистской символики 8-9 мая.

фото: moldnews.md