"Денверского стрелка" хотят признать невиновным

В США суд принял к рассмотрению ходатайство адвокатов Джеймса Холмса, который устроил бойню в кинотеатра в пригороде Денвера - городе Аврора (штат Колорадо), в июле 2012 года о признании его невиновным по причине невменяемости.

Теперь 25-летний Холмс будет отправлен на обследование в психиатрическую больницу, где врачи должны решить, был ли он вменяем во время совершения преступления. Как ожидается, обследование займет несколько месяцев, сообщает ИТАР-ТАСС.

Между тем, даже если мужчину признают невменяемым, жюри присяжных все равно будет рассматривать вопрос о его виновности. Если Холмс будет признан невиновным, то отправится в психиатрическую больницу - скорее всего, навсегда.

Холмсу, в результате действий которого погибли 12 человек и 70 получили ранения, предъявлены обвинения по 166 пунктам, включая убийство и покушение на убийство.

По данным следствия, Холмс готовился к совершению преступления на протяжении нескольких недель. Он приобрел два полуавтоматических пистолета, ружье и полуавтоматическую винтовку, патроны, шлем, противогаз, бронежилет и взрывчатку, которой напичкал свою квартиру. На обезвреживание мин-ловушек полиции понадобилось несколько часов. Мужчина также заранее посетил кинотеатр в Авроре, где задумал преступление: у него были обнаружены несколько фотографий здания.

Холмс учился на кафедре неврологии Университета штата Колорадо в Денвере, однако за месяц до трагедии по какой-то причине принял решение прервать занятия. Согласно судебным документам, на протяжении некоторого времени он наблюдался у университетского психиатра.

Ранее "Главред" сообщал, что трагедия в Колорадо стала одним из самых страшных массовых убийств в истории США. В случае же признания Холмса виновным, ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

фото: cnn.com