Полиция Стамбула вновь разогнала демонстрантов водометами и слезоточивым газом

В Стамбуле полиция применила водометы и слезоточивый газ против участников акции протеста, вновь собравшихся на площади Таксим - несмотря на то, что власти Турции извинились перед демонстрантами, отчасти признав их правоту.

Протесты в Турции продолжаются уже пятые сутки, пишет ВВС.

Как сообщает издание, до начала стычек между некоторыми демонстрантами и полицией обстановка на площади Таксим была довольно мирная, почти праздничная. У демонстрантов все больше уверенности в том, что правительство пойдет на

"Вы нас услышали?" - скандировали люди в надежде на то, что власти прислушаются к требованиям протестующих.

В толпе демонстрантов, передают корреспонденты, можно увидеть представителей самых разных слоев общества: от подростков и футбольных фанатов до обеспеченных чиновников и бизнесменов.

Участники протестов распространяют призывы и координируют свои действия при помощи социальных сетей, пишет издание.

Во вторник вице-премьер Турции Бюлент Арынч, признав правоту тех, кто в самом начале вышел на защиту парка Гези в Стамбуле.

Арынч назвал их протест "справедливым и оправданным" и осудил чрезмерное применение силы полицейскими.

Вице-премьер, тон заявления которого был значительно более миролюбив по сравнению с высказываниями премьера Эрдогана, призвал демонстрантов разойтись, поскольку, по его словам, инициативу протестов перехватили "террористические элементы".

Сам Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с визитом в Марокко, пообещал репортерам, что "по возвращении проблемы будут решены".

По словам Эрдогана, страна в целом поддерживает его Партию справедливости и развития, и ни о какой "турецкой весне" - по аналогии с "арабской весной" - речи нет.

Между тем, требования протестующих практически с самого начала стали гораздо шире, чем вопрос о застройке парка.

Участники акций требуют отставки правительства, конца правления умеренной исламистской Партии справедливости и развития и прекращения "ползучей исламизации".

В ходе беспорядков погибли уже два человека. Правда, в какой мере обе смерти связаны именно с протестами, пока неясно.

Помимо Стамбула и Анкары, протесты охватили также Измир, Адану, Анталию, Газиантеп и другие крупные города Турции.

По данным властей, за выходные в 67 городах Турции были арестованы более 1700 человек.

Правозащитники заявляют о том, что в ходе протестов пострадали 3000 жителей страны, многие из них получили серьезные травмы.

Общий ущерб, нанесенный в результате беспорядков, власти оценивают в 38 млн долларов.

Протесты начались в связи с планами властей уничтожить парк Гези в Стамбуле и построить на его месте торгово-развлекательный комплекс.

К протестам также присоединилась одна из крупнейших конфедераций профсоюзов Турции – KESK, объявив двухдневную забастовку.

По их мнению, жесткое подавление протестов силами полиции продемонстрировало, что руководство страны, в котором преобладают сторонники исламистов, "враждебно настроено по отношению к демократии".