Пожар в московском метро привел к коллапсу: есть пострадавшие, тысячи эвакуированы

В Москве, станции метро "Охотный ряд", "Лубянка" и "Комсомольская" закрыты для пассажиров из-за пожара.

Утром в среду, 5 июня, на перегоне между станциями "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд" загорелся силовой кабель. Состав, оказавшийся в тоннеле в момент ЧП, доставили на "Библиотеку имени Ленина", пишет ИТАР-ТАСС.

Как сообщили в правоохранительных органах, в тоннеле метро, где произошло возгорание кабеля, находится состав с людьми. Пожарные приступили к их эвакуации, есть пострадавшие.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, плиция и спасатели эвакуировали со станции метро Охотный ряд и Библиотека имени Ленина в Москве около 4,5 тысяч человек.

Из-за пожара ограничено движение поездов между станциями "Парк культуры" и "Комсомольская". На пересадочных станциях наблюдается скопление людей с учетом того, что ЧП произошло в час пик.

На станции "Охотный ряд" также пострадала женщина. "При эвакуации людей после возгорания силового кабеля в метро отравление дымом получила 28-летняя женщина. Она госпитализирована", - сказал источник. Пожарные эвакуировали со станций "Охотный ряд" и "Библиотека им. Ленина" эвакуировали 4,5 тысячи человек.

Между тем, как пишет РИА Новости, число пострадавших в результате ЧП в столичной подземке становит 17 человек.



В результате возгорания силового кабеля в тоннеле метро люди были эвакуированы со станции метро "Охотный ряд", а также со станции "Библиотека им.Ленина".

Напомним, 14 марта в Киеве на Сырецко-Печерской ветке случился пожар, из-за чего она была парализована на три часа! Дым и чад вызвали небывалую панику среди пассажиров, люди даже падали на пол и молились, предполагая, что в столице случился теракт. Виновата же во всем электропроводка.

фото; видео: Вести.ру.; Мобильный репортер