Наводнение в Европе: Вена готовится к потопу, погибли 10 человек

В Европе, которая продолжает страдать от наводнений, до 10 человек увеличилось число жертв "большой воды. Накануне чешские спасатели нашли тело мужчины, который числился пропавшим без вести. В общей сложности от стихийного бедствия пострадали 7 стран.

Наиболее серьезные последствия — в Чехии, Германии и Австрии. В Праге вода идет на убыль, а вот Вена, наоборот, готовится к сильнейшему за последние десятилетия наводнению, пишут Вести.ру.

Как пишет издание, к стихийному бедствию экстренные службы готовились несколько дней. Но сейчас власти вынуждены признать: напора воды набережные австрийской столицы могут не выдержать. Не исключено, что уровень воды в Дунае 5 июня превысит отметку 2002 года, когда в стране произошло самое сильное наводнение за последние 100 лет. Подвалы и первые этажи зданий уже затоплены, не ходит общественный транспорт.

"Ситуация такая же, как и в 2002 году. Но на этот раз мы подготовились получше. Мы гордимся солдатами, пожарными и волонтерами, которые помогают справиться с ударом стихии. Справятся ли защитные сооружения с напором воды, мы не знаем, но сделаем все, что в наших силах, чтобы избежать разрушений", — сказал канцлер Австрии Вернер Хайманн.

В других районах страны ситуация не лучше. Разрушены сотни домов, а в тех, что уцелели, нет воды и электричества.

"Мы переехали сюда всего полгода назад. Мебель и техника в доме была новой, а теперь почти все уничтожено. Это просто ужасно!" – восклицает жительница Вены Ангелика Хайм.

Наводнения затронули и горнолыжные курорты в районе Зальцбурга. Из-за оползней там остановлено движение поездов. Пострадали десятки отелей, их владельцы практически доведены до отчаяния.

"Не уверен, что мы сможем открыться к началу зимнего сезона. Электричество, канализация – все придется восстанавливать. Номера тоже затопило, некоторые стены вообще обрушились", — разводит руками владелец австрийского отеля Хуберт Манн.

К сильным наводнениям готовятся и жители Братиславы. Полиция перекрыла набережные и прилегающие к ним улицы столицы Словакии. На помощь спасателям отправлены армейские подразделения.

А в Праге пик стихийного бедствия уже миновал. В чешской столице готовятся к возобновлению работы пяти станций метро, откроется движение по некоторым дорогам. По предварительным оценкам, ущерб от наводнения составил 270 миллионов долларов.

"Мы запросим часть средств у Европейского фонда солидарности. Но мы должны понимать, что последствия все равно нужно будет устранять собственными силами. Так что большую часть денег придется выделить из национального бюджета", — говорит премьер-министр Чехии Петр Нечас.

Сложная обстановка сохраняется на юге и юго-востоке Германии. В пострадавших районах остановлена навигация, нарушено железнодорожное сообщение, продолжаются перебои с электричеством. Сколько времени и средств потребуется на устранение последствий власти пока не говорят.

Ранее "Главред" сообщал, что наводнение грозит другим европейским государствам - Венгрии и Словакии.

фото; видео: Вести.ру