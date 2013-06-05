Возросло число жертв наводнения в Европе: десятки тысяч эвакуированы

В результате наводнений в Центральной Европе погибли уже 12 человек.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

По сведениям агентства Reuters, погибли 12 жителей Чехии, Австрии, Польши и Германии. Agence France-Presse сообщает о том, что восемь человек погибли в Чехии, двое — в Австрии и еще один в Швейцарии, передает Lenta.ru.

Наводнение стало худшим для Германии за последние 10 лет. В Саксонии 10 тысяч человек были эвакуированы, тысячи человек также вынуждены были покинуть свои дома в Баварии.

Также 5 июня, из-за поднявшегося уровня воды в реке Эльба началась эвакуация населения из Дрездена. Эвакуированы были уже несколько сотен человек.

Уровень реки, протекающей через центр города, в среду достиг 8,27 метров, отмечает радио. При этом, ожидается, что вода поднимется до 8,5-9 метров.

Отметим, во время сильнейшего наводнения в 2002 году вода в Эльбе в районе Дрездена поднялась до 9,4 метров.

Критическая ситуация сохраняется и в других городах страны. В Дессау, Лейпциге, Магдебурге и Биттерфельде также ожидается рост уровня воды в реках.

В то же время, на юге Германии ситуация начала нормализироваться. В баварском городе Пассау, где во вторник уровень воды побил рекорд XVI века, вода уже начала отступать, люди выходят расчищать улицы.

Между тем, после сильного наводнения приходит в себя и Прага. Сегодня, в среду, были открыты пять станций пражского метро. Предполагается, что в среду поезда метрополитена будут проезжать без остановки закрытые восемь станций метро в центре чешской столицы.

Тем не менее, специалисты гидрометеослужбы ожидают подъема уровня воды уже на севере Чехии - в реках Лабе и Влтаве.