Новые подробности пожара в московском метро: за день горело дважды

5 июня 2013, 14:44

Во время пожара были эвакуированы порядка 4,5 тысяч человек, 59 - пострадавших.

  • Новые подробности пожара в московском метро: за день горело дважды фото: Ридус
  • Новые подробности пожара в московском метро: за день горело дважды фото: Ридус
  • Новые подробности пожара в московском метро: за день горело дважды фото: Ридус
  • Новые подробности пожара в московском метро: за день горело дважды фото: Ридус
  • Новые подробности пожара в московском метро: за день горело дважды фото: Ридус
  • Новые подробности пожара в московском метро: за день горело дважды фото: Ридус

Последствия пожара в московском метро к полудню были практически полностью ликвидированы. Как только метрополитен возобновил движение поездов на пострадавшей ветке, тут же произошло повторное ЧП.

"Сообщение о пожаре - по предварительной версии, из-за короткого замыкания - на перегоне между "Библиотекой имени Ленина" и "Охотным рядом" поступило около 08:30. "В 12:05 движение поездов в московском метрополитене восстановлено в полном объеме по штатной схеме. Спустя полчаса появилось новое сообщение из МЧС: "Из-за короткого замыкания произошло искрение кабеля. Задымления нет. Эвакуация людей не проводится и проводиться не будет". - пишет "Интерфакс".

 Но вскоре все работы по ликвидации задымления были завершены. Во время пожара сотрудники метрополитена эвакуировали порядка 4,5 тысяч человек.

Прекращение движения на центральном участке Сокольнической линии для тушения пожара и эвакуации застрявших пассажиров привели буквально к транспортному коллапсу. На станциях скопились толпы людей, на соседних линиях обстановка тоже была напряженной. 

ЧП не привело к жертвам среди пассажиров. Известно, что всего пострадали 59 человек. Люди жаловались на отравление угарным газом, также некоторые пассажиры обращались за помощью к психологам, вместе с врачами дежурившим у выходов со станций "красной ветки", пишет ИТАР-ТАСС.

"В основном они получили отравление продуктами горения, острую реакцию на стресс, у одной стенокардия, один человек получил легкую травму ноги. Также были жалобы на гипертонию", - сообщил директор научно-практического центра экстренной медицинской помощи Сергей Федотов. 

15 пассажирам понадобилась госпитализация, пострадавших доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, КГБ №14 и ГКБ №23, многие были выписаны сразу же. У 11 пострадавших диагноз "отравление продуктами горения, их состояние - "средней степени тяжести". У троих - гипертонический криз, еще у одной женщины неврологическая реакция на стресс, пишет РИА Новости.

Четыре человека были направлены в реанимацию. "В реанимационном отделении городской клинической больницы номер 14 имени Короленко находятся 26-летняя москвичка, 47-летняя женщина и женщина в возрасте 43 лет", - сообщил "Интерфаксу" источник в больнице. Также в токсикологическую реанимацию 14-й больницы была помещена 15-летняя девочка.

Пытаясь выбраться со станций, люди толкались, наступали друг другу на ноги, а вообще, вели себя даже грубее, чем обычно в столичном транспорте, замечают в Twitter очевидцы ЧП. Сотрудники полиции в это время в мегафоны и по громкой связи призывали граждан к порядку и вежливости.

"В Москве никакая война не нужна. В нескольких местах провод загорится, люди задавят и растопчут друг друга", - отметил один блоггер.

Московское управление СКР начало проверку по факту инцидента, "последствия которого повлекли за собой причинение вреда здоровью пассажирам". "В ходе проверки будет дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности)", - сообщили в московском управлении СКР.

Параллельно расследованием причин пожара займется специальная комиссия, созданная при департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Всем пострадавшим во время ЧП эксперты тем временем предлагают не стесняться и обращаться к Метрополитену за компенсацией.

фото: Ридус

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Москва пожар метро пострадавшие замыкание
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