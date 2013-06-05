Протесты в Турции: третья жертва умерла от ранений

В Турции в больнице от полученной ранее травмы умер третий участник антиправительственных протестов.

Об этом сообщает интернет-сайт турецкого издания Hurriyet со ссылкой на представителя турецкой медицинской ассоциации TTB, пишет РИА Новости.

Третьим погибшим стал Этхем Сарысюлюк, который был ранен в голову во время беспорядков в Анкаре.

Ранее сообщалось о гибели 3 июня 22-летнего Абдуллаха Джёмерта, члена оппозиционной Народно-республиканской партии, и 20-летнего Мехмета Айвалыташа, который погиб ночью 2 июня, когда автомобиль врезался в толпу недовольных.

Как известно, девятый день по всей Турции продолжаются антиправительственные выступления, начавшиеся в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези в центре города.

Демонстранты выступают против исламизации Турции и обвиняют власть в том, что она вмешивается в жизнь простых граждан.

Между тем, премьер-министр Эрдоган считает, что акции организованы экстремистами.