Наводнение в Европе: "большая вода" угрожает Хорватии и Сербии

Центральной Европе продолжает угрожать наводнение. Уровень воды в Дунае в ближайшие дни может повыситься до критической отметки, "большая вода" иеперь угрожает Хорватии и Сербии.

Центр защиты от наводнений предупредил о приближении к границам Хорватии "большой воды"

Экстремально высокий уровень воды в Дунае вызовет сильное затопление, которое, согласно оценкам экспертов, ожидается к концу недели, пишет ИТАР-ТАСС.

"Мы ожидаем повышения уровня воды на два метра. Наша система обороны от наводнений находится в хорошем состоянии, и мы готовы к осуществлению конкретных мер в любое время дня и ночи", - заявил руководитель Центра по защите от наводнений Зоран Джурокович.

Власти Сербии также начали подготовку к возможным наводнениям.

Как сообщил сегодня начальник Сектора по чрезвычайным ситуациям МВД республики Предраг Марич, уже в текущие сутки уровень воды в Дунае и ряде других рек достигнет максимального в этом году уровня.

"Если вода продолжит прибывать и далее, есть риск, что в Сербии мы увидим такую же картину, как в Европе", - отметил он. В этой связи экстренные службы уже начали укреплять берега водоемов и предпринимать другие меры по предотвращению затоплений населенных пунктов.

В то же время Марич посетовал на нехватку средств, из-за чего "защита от наводнений не может проводиться так эффективно, как хотелось бы".

Ожидается, что первый удар стихии может произойти в районе населенного пункта Бездан на севере Сербии.

Как известно, Европу затапливает уже несколько дней. Больше всего пострадали Чехия и Германия, значительный ущерб потоп нанес Австрии.

В результате наводнения погибли 12 человек.