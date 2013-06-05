Наводнение в Европе унесло жизни 16 человек

Наводнение в Европе, которое охватило Чехию, Германию и Австрию, а потом начало грозить Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, а также Швейцарии, продолжает уносить жизни. По последним данным, число погибших из-за "большой воды" достигло 16-ти.

Самое большое количество жертв зафиксировано в Чехии: власти сообщили о восьми погибших. В Германии погибли четыре человека, в Австрии - двое и в Словакии – один, сообщает РБК.

Еще один человек погиб в Швейцарии, сообщает РИА Новости.

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Ранее "Главред" сообщал, что больше всего пострадала Чехии, на территории страны даже было объявлено чрезвычайное положение, эвакуированы более 19 тыс. человек. Из Пражского зоопарка вывезены все животные. Проезд по Карлову мосту в центре города был перекрыт.