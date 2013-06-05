В Италии и Испании арестованы сотня мафиози

Правоохранители Италии и Испании провели совместную акцию, в результате которой были арестованы 99 членов одного из самых крупных неаполитанских мафиозных кланов "Польверино", который контролировал поставки гашиша из Испании в Италию, зарабатывая до 60 миллионов евро в год.

Об этом со ссылкой на МВД Испании сообщает РИА Новости.

По словам министра внутренних дел Испании Хорхе Фернандеса-Диаса, удар, нанесенный клану "Польверино" силами национальной гвардии и итальянских карабинеров, поможет "распутать сложную паутину", которую итальянская мафия сплела в Испании.

Всего арестованы 99 человек: 30 — в Испании, 69 — в Италии. В числе задержанных в Испании оказались два влиятельных члена клана, отвечавших за перевозку наркотиков в Италию, и один из главных поставщиков гашиша для этой преступной организации.

Ранее "Главред" сообщал, что Папа Римский призвал мафиози раскаяться. Франциск заклеймил мафию как "силу зла", которая обрекает людей на рабство.