В Италии и Испании арестованы сотня мафиози

В числе задержанных оказались два влиятельных члена клана, отвечавших за перевозку наркотиков.
Об этом со ссылкой на МВД Испании сообщает РИА Новости.
По словам министра внутренних дел Испании Хорхе Фернандеса-Диаса, удар, нанесенный клану "Польверино" силами национальной гвардии и итальянских карабинеров, поможет "распутать сложную паутину", которую итальянская мафия сплела в Испании.
Всего арестованы 99 человек: 30 — в Испании, 69 — в Италии. В числе задержанных в Испании оказались два влиятельных члена клана, отвечавших за перевозку наркотиков в Италию, и один из главных поставщиков гашиша для этой преступной организации.
Ранее "Главред" сообщал, что Папа Римский призвал мафиози раскаяться. Франциск заклеймил мафию как "силу зла", которая обрекает людей на рабство.