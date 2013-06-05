Путин отправил мэра Москвы в отставку

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Сергея Собянина, после чего назначил его вр.и.о. мэра российской столицы, пока не будет избран новый градоначальник.

Об этом сообщает пресс-служба главы российского государства.

В тексте документа говорится, что мэр подал в отставку по собственному желанию.

Ранее "Главред" сообщал, что 4 июня мэр Москвы подал в отставку. При этом Собянин предложил провести досрочные выборы мэра уже в этом году. При этом он сам намерен принимать участие в выборах.

Напомним, что намерение баллотироваться на пост мэра Москвы выразил оппозиционер Алексей Навальный. Подобную возможность рассматривает и Юрий Лужков.

Акандидатом от ЛДПР на должность мэра может стать лидер партии Владимир Жириновский. В ЛДПР заявили, что определятся с кандидатом на пост мэра Москвы 15 июня.

фото: президент.рф