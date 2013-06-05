Наводнение в Европе: уровень воды возле Вены побил 10-летний рекорд

Наводнение в Европе, от которого уже пострадали Чехия и Германия, грозит серьезно зацепить столицу Австрии - Вену. Уровень воды в Дунае в городе Корнойбург, находящемся в паре километров западнее Вены, почти на 10 см превысил показатели, зафиксированные во время рекордного за последние сто лет наводнения в 2002 году.

Об этом со ссылкой на власти федеральной земли Нижняя Австрия сообщает ИТАР-ТАСС.

В полдень по местному времени вода поднялась до отметки 7,97 м, а дебит Дуная (объем протекающей воды – Ред.) составил 10,7 тыс. куб м в секунду. Таким образом, только за последние два часа вода поднялась на 4 см, а объем протекающей воды - на 100 тыс. куб м. На пике наводнения 11-летней давности уровень воды в Дунае составил 7,89 м, а объем протекающей воды достиг 10,4 тыс. куб м. Дебит реки в нормальном режиме составляет всего около 2 тыс. куб м.

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В районе города Штокерау была затоплена развязка, соединяющая населенный пункт со столицей. Однако дорожным службам удалось наладить движение автотранспорта в объезд. На этой же трассе в районе города Тульн ранее оказалась затоплена обочина, из-за чего скорость движения была ограничена.

Уже во вторник в долинах к востоку от Вены в зоне подтопления оказались дома и сельскохозяйственные угодья. В самой Вене по-прежнему остаются под водой два из трех речных портов. По данным местных СМИ, вода здесь на 40 и 130 см выше уровня причала. Больше всего пострадал так называемый "Остров на Дунае" ("Донауинзель") - насыпанный посередине реки в 1972-1988 годах как раз для защиты города от наводнений узкий остров длинной около 20 км. В настоящее время "Донауинзель" стал излюбленным местом летнего отдыха жителей и гостей Вены, а также центром ночной жизни. Сейчас "ночная миля" оказалась практически полностью затопленной: из-под воды виднеются лишь вторые этажи зданий.

Ранее "Главред" сообщал, что Вена готовится к потопу, подвалы и первые этажи зданий уже затоплены, не ходит общественный транспорт.