В США рухнуло здание, под завалами оказались 15 человек: опубликованы фото и видео

В деловом районе американского города Филадельфия рухнуло здание, под завалами оказались около 15-ти человек.

Об этом со ссылкой на спасателей сообщает телеканал NBC News.

Из-под завалов уже удалось спасти 11 человек, по меньшей мере восемь человек были госпитализированы, сообщает РИА Новости.

Сотрудники спасательных служб извлекли 13 человек из-под завалов обрушившегося здания, еще как минимум один находится в бетонной ловушке рухнувшего здания.

Глава пожарной службы Филадельфии Ллойд Айерс заявил, что спасатели не уверены, какое количество людей остается погребенным под обломками, мэр Майкл Наттер заявил, что спасательные работы будут продолжаться, пока они не абсолютно уверены, что все спасены.

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Инцидент произошел в среду утром по местному времени. Причины происшествия неизвестны. По информации пожарных, рядом с рухнувшим зданием находилась постройка, которую должны были снести. Не исключено, что к ЧП привели работы по сносу этого здания.

В рухнувшем здании находился, в том числе, комиссионный магазин Армии спасения США. Число людей, которые находились в здании в момент обрушения, не уточняется.

Ранее "Главред" сообщал, что в Константиновке на Донбассе рухнул трехэтажный жилой дом. Полностью были уничтожены пять квартир.

Видео: youtube.com