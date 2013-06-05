Дочь Майкла Джексона попыталась совершить самоубийство

В среду, 5 июня, утром 15-летняя дочь Майкла Джексона – Пэрис Джексон была доставлена в госпиталь после попытки самоубийства.

Сначала девушка закатила истерику, после того как ей сказали, что она не сможет пойти на концерт Мэрилина Мэнсона. Она побежала в свою комнату, стала кричать, после чего захлопнула дверь.

Об этом со ссылкой на источник в семье Джексонов сообщает портал TMZ.

Врачи забрали Пэрис из дома в два часа дня и отвезли в госпиталь.

В службу спасения поступил звонок. В нем якобы сообщалось о передозировке наркотическими веществами. Один из медработников сообщил, что заметил несколько порезов на запястье пострадавшей.

Ранее "Главред" сообщал, что трое детей короля поп-музыки живут за счет госпомощи, которая жестко контролируется судебными исполнителями и судьей. Хотя сумма не такая и маленькая - на содержание детей тратится более 60 тыс. долларов в месяц.

Напомним, что Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года на 51-м году жизни после того, как его личный врач Конрад Мюррей дал музыканту чрезмерную дозу препарата пропофол, который во взаимодействии с другими препаратами, в том числе успокоительными, стал причиной гибели певца. Врач, отрицающий свою вину, был осужден судом присяжных и приговорен к четырем годам тюремного заключения.

фото: tmz.com, видео: Philly.Com