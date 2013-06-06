КНДР предложила Сеулу провести переговоры по зоне Кэсон

КНДР предложила Южной Корее провести официальные переговоры на правительственном уровне относительно возобновления экономического сотрудничества.

Об этом сообщают северокорейские СМИ, пишет РИА Новости.

В заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) также говорится, что в случае принятия предложения о переговорах Пхеньян готов восстановить линии связи с Сеулом, которые были отключены после обострения ситуации на Корейском полуострове.

Ранее КНДР предлагала Южной Корее провести переговоры о возобновлении работы совместной промзоны Кэсон на уровне неправительственных организаций. Однако южнокорейский президент Пак Кын Хе заявила, что переговоры с Пхеньяном возможны только на уровне правительств двух стран.

Как известно, ситуация на Корейском полуострове обострилась в марте 2013 года после начала широкомасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова. Власти КНДР заявили, что в случае военной провокации ответят по "законам военного времени". Северокорейское руководство также закрыло совместную корейскую индустриальную зону Кэсон, где работали около 900 южнокорейских сотрудников и 53 тысячи граждан КНДР.