КНДР предложила Сеулу провести переговоры по зоне Кэсон

Ранее КНДР предлагала Южной Корее провести переговоры о возобновлении работы совместной промзоны Кэсон на уровне неправительственных организаций.
КНДР предложила Южной Корее провести официальные переговоры на правительственном уровне относительно возобновления экономического сотрудничества.
Об этом сообщают северокорейские СМИ, пишет РИА Новости.
В заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) также говорится, что в случае принятия предложения о переговорах Пхеньян готов восстановить линии связи с Сеулом, которые были отключены после обострения ситуации на Корейском полуострове.
Ранее КНДР предлагала Южной Корее провести переговоры о возобновлении работы совместной промзоны Кэсон на уровне неправительственных организаций. Однако южнокорейский президент Пак Кын Хе заявила, что переговоры с Пхеньяном возможны только на уровне правительств двух стран.
Как известно, ситуация на Корейском полуострове обострилась в марте 2013 года после начала широкомасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова. Власти КНДР заявили, что в случае военной провокации ответят по "законам военного времени". Северокорейское руководство также закрыло совместную корейскую индустриальную зону Кэсон, где работали около 900 южнокорейских сотрудников и 53 тысячи граждан КНДР.