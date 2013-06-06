Прага приходит в себя после наводнения, поражая масштабами разрушений

Пик ужасных наводнений в Чехии прошел, и Прага пытается вернуться к нормальной жизни.

Впервые за много дней над городом сияет солнце. На улицах ездят трамваи. А центр вновь оккупировали туристы - в Праге их много в любое время года, передает ТСН.

На мостах через Влтаву - вереницы иностранцев. Накануне в блогах писали: "Прага - город апокалипсиса", а сегодня говорят, что затопленная Прага еще более впечатляюща.

Хотя там, где вода отступает, картина поражает не красотой, а масштабами разрушений. Город уже попросил у правительства деньги на ликвидацию последствий. К работам приступят, как только река войдет в свои берега.

Сейчас уровень воды постепенно снижается. Однако власти не торопятся снимать защитные заграждения, опасаясь новых ударов природы.

Бедствия ждут теперь в районах к северу от Праги. Здесь вода еще поднимается.

Пришлось даже остановить работу крупнейшего в Чехии химического завода. Спасатели вывозили хлор и другие опасные вещества подальше от воды. Существовала угроза прорыва защитной дамбы.

Облегчения ситуации ждут уже сегодня, 6 июня.

Напомним, по последним данным, наводнение в Европе, которое охватило Чехию, Германию и Австрию, и угрожает Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, а также Швейцарии забрало жизнь 16-ти человек.