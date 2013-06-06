ФСБ задержала организатора подготовки терактов в Москве

Федеральная служба безопасности задержала организатора подготовки терактов в Москве, сообщает Национальный антитеррористический комитет РФ.

"Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает о завершении спецоперации по нейтрализации бандгруппы Давлетбаева, готовившей серию терактов в Москве", — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Спецоперация по задержанию организатора подготовки терактов в Москве проводилась в ближнем Подмосковье, оперативные мероприятия на месте еще идут, сообщил РИА Новости источник в российских спецслужбах.

"Задержан Юлай Давлетбаев. Заказчики же, по данным спецслужб, скрываются за рубежом — в пакистано-афганском приграничье", — добавил он.

Напмоним, 5 июня в Москве за день произошло два задымления в метро, пострадало почти 60 человек.

Во время пожара сотрудники метрополитена эвакуировали порядка 4,5 тысяч человек.