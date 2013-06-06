Жертвами обрушения здания в Филадельфии стали 6 человек

В США жертвами обрушения здания в центре города Филадельфия (штат Пенсильвания) стали, по последним данным, шесть человек.

Об этом сообщил мэр города Майкл Наттер, пишет ИТАР-ТАСС.

Ранее сообщалось, что 5 июня, четырехэтажное строение, находившееся в процессе сноса, упало на стоявший по соседству комиссионный магазин, в котором на тот момент находились люди, полностью разрушив его.

Спасателям удалось вызволить из-под завалов 13 человек, некоторые из них провели под обломками несколько часов. Все пострадавшие получили незначительные травмы.

Как сообщили местные власти, поисково-спасательная операция будет продолжаться всю ночь. "Мы не можем с точность сказать, сколько человек находилось в магазине в момент ЧП. В связи с этим поиски возможных пострадавших продолжаются - не исключено, что под завалами могут оставаться люди", - заявил градоначальник.

Причина обрушения строения пока неизвестна.