Число жертв мощнейшего торнадо в Оклахоме выросло до 20

Среди жертв стихии оказались три "охотника за торнадо", известных по научно-популярным сериалам, и семеро детей
Число жертв серии торнадо, обрушившегося на прошлой неделе на американский штат Оклахома, выросло до 20 человек, включая семерых детей.
Согласно отчету судмедэксперта штата, большинство погибших скончалось от многочисленных ушибов и травм, несколько человек утонули, пытаясь укрыться в дренажных канавах, пишет РИА Новости.
Среди жертв стихии оказались три "охотника за торнадо", известных по научно-популярным сериалам. Тим Самарас, его сын Пол Самарас и Карл Янг входили в исследовательскую группу, которая занималась полевыми исследованиями в непосредственной близости от торнадо в штате Оклахома. Все трое были известны по сериалу, выходившему на телеканале Discovery Channel до конца 2011 года, а также по работе с Weather Channel и National Geographic.
Каждый год на территории США фиксируют около 1,2 тысячи торнадо, большинство наносят свой удар по штатам Канзас, Оклахома и Техас. Установлено, что воронка торнадо, прошедшего по пригородам Оклахома-Сити 31 мая, имела ширину 4,2 километра, что является абсолютным рекордом в мировой истории наблюдений.