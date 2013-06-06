Четвертая жертва уличных боев в Турции: погиб полицейский

В Турции продолжаются массовые беспорядки. Сегодня в городе Адана на юге страны в больнице скончался полицейский, пострадавший в 5 июня во время стычек с манифестантами - страж порядка не вышел из комы. Он стал уже жертвой массовых волнений.

Об этом со ссылкой агентство "Ихляс" сообщает ИТАР-ТАСС.

Комиссар полиции Мустафа Сары при разгоне толпы сорвался в среду с надземного перехода с высоты 5 метров. С тяжелыми травмами он был доставлен в больницу, где сегодня врачи констатировали у него смерть мозга.

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Ночью в Адане собралась толпа из 500 протестующих, которые продвигались к местному офису правящей партии. Периодически из толпы в полицию летели камни. После 45 минут призывов разойтись полиция применила газ и водометы, начались столкновения. 25 провокаторов задержано.

Ранее "Главред" сообщал, что данный момент в Турции в результате столкновений демонстрантов с полицией пострадало несколько десятков стражей порядка и не менее 3,5 тыс манифестантов. Сообщается о троих погибших из числе протестующих. Только в Анкаре число пострадавших составляет около тысячи. Многие из них получили травмы в результате попадания в тело гранат со слезоточивым газом, также есть раненные резиновыми пулями, применяемыми полицией.