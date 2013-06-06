Каспаров уехал из России, боится преследования власти

Политический деятель и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров решил эмигрировать из России.

На пресс-конференции в Женеве, Каспаров объяснил, что опасается преследования со стороны российских властей. Аудиозапись конференции размещена 5 июня на персональном сайте политика, пишет Lenta.ru.

"Я ездил туда и обратно вплоть до конца февраля, когда стало ясно, продолжающееся расследование деятельности политических активистов может коснуться и меня, — заявил Каспаров. — Теперь я серьезно сомневаюсь, что по возвращении в Москву мне удастся выехать обратно. Так что на некоторое время я от возвращения в Россию воздержусь". Ранее, в апреле, политик заявлял, что слухи о его эмиграции являются преувеличением.

В 2009 году сообщалось, что Каспаров купил апартаменты в Нью-Йорке. Семья бывшего чемпиона мира по шахматам большую часть времени проводит в США.

Каспаров активно участвовал в деятельности российской оппозиции с середины 2000-х годов. В частности, он принимал участие в создании и работе организаций "Объединенный гражданский фронт" и "Солидарность". Политика дважды задерживали за участие в несанкционированных политических акциях, в 2007 году он был арестован на пять суток, и правозащитная организация Amnesty International провозгласила его "узником совести".