Наводнение в Европе: большая вода затапливает Дрезден

Угроза наводнения в Центральной Европе продолжает расти. Так в Дрездене укрепляют набережные, строят дамбы и мобилизуют военных. Уровень воды поднимается с каждым часом.

Пока еще выручают высокие набережные, но они есть не везде. Местами и в центре, но больше по окраинам, Эльба поглощает город, как и множество других больших и не очень населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий в Саксонии и других федеральных землях, по которым река протекает, пишут Вести.ру.

В то время как на Дунае в районе Пассау вода уже спадает, в Дрездене она продолжает прибывать, и сегодня, 6 июня, ожидается пик. Колоссальное количество эвакуированных — только в городе Галле под Лейпцигом дома накануне покинули 30 тысяч человек. Из Рудных гор, или как их называют, Саксонской Швейцарии, которая расположена на границе с Чехией, откуда и идет паводок, бежали 11 тысяч человек.

Картина, которую можно наблюдать с набережных Дрездена, очень напоминает то, что происходило с Эльбой в августе 2002 года, и в городе, конечно, ощущается нервозная обстановка, созданию которой способствуют мешки с песком, гидрозаграждения и специальная техника на набережных. В то же время, каждый день, после работы, стекается публика понаблюдать за Эльбой, хотя, наверное, среди этих людей нет тех, кого затопило. За прошедшую ночь уровень воды в реке поднялся на несколько десятков сантиметров и при норме в два уже почти подобрался к критическим девяти метрам.

Чехия и южная Германия постепенно приходят в себя после разрушительного наводнения. В городах Баварии восстанавливают пострадавшие здания, убирают улицы. В Праге снова заработало метро, уровень воды в реке Влтава снижается.