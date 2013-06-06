Лимонов обвинил Каспарова в трусости: не умеет держать удар

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов обвинил Гарри Каспарова в том, то он не умеет держать удар, после того оппозиционер заявил, что уехал из России, потому что боится преследования власти.

Об этом лидер "Другой России" написал на своей страничке в Facebook.

Лимонов заметил, что сожалеет о его (Каспарова – Ред.) плохо обдуманном решении.

"Я не вижу в чём власть и её СК может обвинить Каспарова в связи с "болотными" событиями 6 мая, и не верю в то, что власть решилась бы ни с того ни с сего поднять на Каспарова руку", - заявил Лимонов.

По его словам, Каспаров подал пример трусости и бегства множеству оппозиционеров, для которых он был и остался авторитетом. "Теперь следует ожидать цепной реакции бегств за границу. Следует ожидать распространения эпидемии страха", - считает Лимонов.

"Это очень плохо. Хотя его поведение подтверждает мои прогнозы, я не рад", - подчеркнул он.

Лимонов рассказал о своем первом впечатлении от Каспарова при первой встрече в феврале 2006 года. "Я подумал тогда: "Вот, наконец, сильный, энергичный, мужественный человек, с которым можно быть политическим союзником". Сегодня я беру свои слова обратно. Не сильный и не мужественный", - заявил он.

"Каспаров не умеет держать удар. К политике он не пригоден", - резюмировал лидер "Другой России".

Ранее "Главред" сообщал, что Каспаров активно участвовал в деятельности российской оппозиции с середины 2000-х годов. В частности, он принимал участие в создании и работе организаций "Объединенный гражданский фронт" и "Солидарность". Политика дважды задерживали за участие в несанкционированных политических акциях, в 2007 году он был арестован на пять суток, и правозащитная организация Amnesty International провозгласила его "узником совести". При этом ему грозило 5 лет тюрьмы, за то, что он якобы покусал полицейского.

Фото: sensusnovus.ru