Путин развелся с женой: они навсегда останутся близкими людьми

Экс-супруги назвали это "цивилизованным разводом".
Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
"Это было нашим общим решением, наш брак завершен", — сообщила Людмила Путина. Экс-супруги назвали это "цивилизованным разводом".
"Мы практически не видимся. У каждого своя жизнь", — сказала Людмила Путина.
"Я не люблю публичность, и перелеты для меня сложны. Мы очень любим детей, ими гордимся, видимся постоянно", — объяснила бывшая первая леди России.
Владимир Путин, рассказывая о детях, заметил, что "образование они получили в России и живут в России постоянно".
"Мы навсегда останемся очень близкими людьми. Я благодарна Владимиру Владимировичу, что он меня до сих пор поддерживает", — подчеркнула Людмила Путина.
О своем решении Владимир и Людмила Путина сообщили после спектакля в Государственном Кремлевском дворце, где они посмотрели балет "Эсмеральда".
Владимир и Людмила Путина поделились впечатлениями от балета: "Очень красивая музыка, впечатлило, что наш балет достиг великолепия и совершенства". После первого отделения они вместе покинули зал.
Ранее "Главред" сообщал, что Людмила Путина больше года не появлялась на публике, и в апреле 2013-го вручила Горьковские литературные премии в Москве.
Фото: vesti.ru, видео: youtube.com