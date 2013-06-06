Путин развелся с женой: они навсегда останутся близкими людьми

Президент России Владимир Путин и Людмила Путина объявили, что их брак завершен, однако они навсегда останутся близкими людьми.

Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

"Это было нашим общим решением, наш брак завершен", — сообщила Людмила Путина. Экс-супруги назвали это "цивилизованным разводом".

"Мы практически не видимся. У каждого своя жизнь", — сказала Людмила Путина.

"Я не люблю публичность, и перелеты для меня сложны. Мы очень любим детей, ими гордимся, видимся постоянно", — объяснила бывшая первая леди России.

Владимир Путин, рассказывая о детях, заметил, что "образование они получили в России и живут в России постоянно".

"Мы навсегда останемся очень близкими людьми. Я благодарна Владимиру Владимировичу, что он меня до сих пор поддерживает", — подчеркнула Людмила Путина.

О своем решении Владимир и Людмила Путина сообщили после спектакля в Государственном Кремлевском дворце, где они посмотрели балет "Эсмеральда".

Владимир и Людмила Путина поделились впечатлениями от балета: "Очень красивая музыка, впечатлило, что наш балет достиг великолепия и совершенства". После первого отделения они вместе покинули зал.

Ранее "Главред" сообщал, что Людмила Путина больше года не появлялась на публике, и в апреле 2013-го вручила Горьковские литературные премии в Москве.

Фото: vesti.ru, видео: youtube.com