Наводнение в Европе: в Братиславе вода поднялась на 10 метров

На всей территории столицы Словакии действует чрезвычайное положение
Об этом со ссылкой на словацкое информагентство TASR сообщает РИА Новости.
"Сейчас мы наблюдаем пик наводнения, через Братиславу протекает 10540 кубометров воды в секунду", — сказала представитель словацкой гидрометеослужбы Катарина Матокова.
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Впервые в истории уровень воды в Дунае превысил рекордные 10 метров. Во время последнего сильнейшего наводнения в августе 2002 года вода поднялась до отметки в 9,92 метра. По оценке специалистов, столь высокий уровень воды в Дунае продержится около 16 часов.
На всей территории столицы Словакии действует чрезвычайное положение. "Полиция закрыла в Братиславе Старый мост, так как недисциплинированные граждане, наблюдающие за наводнением с моста, могут по неосторожности упасть в Дунай", — сказала пресс-секретарь регионального управления полиции Карина Поважанова.
Как сообщили информагентству SITA в словацкой гидрометеослужбе, защитные барьеры построены так, чтобы выдержать натиск воды в Дунае из расчета 13500 кубометров в секунду. Стоимость защитной конструкции составляет 33 миллиона евро.
Ранее "Главред" сообщал, что потоп грозит не только Словакии, но и Венгрии. В Братиславе создан кризисный штаб, полиция перекрыла некоторые улицы и набережные. Около тысячи пожарных и более 300 военнослужащих приведены в состояние повышенной готовности.