Путин о разводе: жена отстояла вахту девять лет

Президент России Владимир Путин объяснил причины развода с женой Людмилой. По его словам, вся его работа связана с абсолютной публичностью, а его жена оказалась с этим несовместимой.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия 24".

В свою очередь Путин заявил: "Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим не совместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту, восемь лет, уже девять даже, девять лет. Так что, в общем, это общее решение".

Людмила Путина тоже объяснила причины развода. По ее словам, это произошло из-за того, что Путин был на должности президента России и ведь они практически не виделись.

"Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, живут каждый своей жизнью", — сказала она.

"В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь", — сказала Путина.

Отметим, что брак Владимира и Людмилы Путиных продлился почти 30 лет: их свадьба состоялась 28 июля 1983 года. В браке у них родились две дочери Мария 1985 года рождения, Екатерина 1986 года рождения.

Занимая высшие государственные посты, Путин предпочитал не предавать огласке свою личную жизнь. Он неохотно и кратко отвечал на подобные вопросы журналистов.

Ранее "Главред" сообщал, что в четверг вечером президент с бывшей супругой побывали на балете "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце. Во время спектакля Владимир и Людмила Путины выглядели абсолютно спокойными. После первого отделения они вместе покинули зал. Входя в зал и покидая его, Людмила Путина улыбалась.

видео: youtube.com