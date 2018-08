Западные СМИ о разводе Путина: россияне в шоке, а признание сделано неуклюже

Мировые СМИ быстро отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина о его разводе с женой.

Признание на Западе встретили неоднозначно. С одной стороны, журналисты пишут о том, что получено подтверждение того, о чем давно говорилось. С другой, откровение Путина называют явлением, нехарактерным для современной России.

Приводим самые яркие и интересные оценки заявления Путина и его жены, которые публикует NEWSRU.com.

Так, AFP называет заявление Владимира и Людмилы Путиных "ошеломляющим". Несмотря на постоянно распространявшиеся слухи о личной жизни российского президента, "до настоящего момента ее обсуждение было абсолютным табу в главных российских СМИ", объясняет агентство. Напомним, признание Владимира и Людмилы Путиных о разводе прозвучало в эфире телеканала "Россия 24" после того, как они прокомментировали балет, который перед этим посмотрели.



До 30-летнего юбилея женитьбы Путины оставалось всего несколько недель, пишет Associated Press. Разводы в России - частое явление, отмечает агентство, однако Путин ранее подчеркивал, что поддерживает традиционные ценности, и появлялся на праздничных православных службах. Русская православная церковь разрешает развод при определенных обстоятельствах, однако неясно, обращались ли Путины за пастырским советом или разрешением на развод, пишут журналисты. И напоминают, что два года назад патриарх РПЦ Кирилл объявил, что церковь считает и будет считать грехом "аборты, гомосексуальные связи, разводы".



BBC, как и другие западные СМИ, напоминает, что в прошлый раз вместе чету Путиных видели более года назад – 7 мая 2012 года, во время президентской инаугурации. Корреспондент компании в Москве отмечает, что слухи о расставании президента и первой леди ходили давно, но "эта новость все равно шокировала многих россиян, которые не привыкли к тому, что их лидеры разводятся".



Из первоначальных слов Владимира и Людмилы Путиных невозможно было понять, оформлен ли развод юридически, указывает агентство Reuters, которое сообщило о заявлении президента РФ и его экс-супруги одним из первых, выпустив в новостную ленту "молнию".



Как и многие другие важные заявления в ходе президентства Владимира Путина, нынешнее было тщательно спланировано, хотя и "слегка неуклюже", отмечают журналисты The New York Times. Издание обращает внимание на то, как журналист во время телеинтервью сначала поинтересовалась впечатлением Путиных от балета, а затем задала "примечательный" вопрос о том, почему мистер и миссис Путины никогда не появляются на публике вместе, указав (что, по мнению NYT, "еще более примечательно") на циркулирующие в обществе слухи.



"Догадка превратилась в факт", - констатирует The Huffington Post, напоминая, что слухи о разводе Путиных появились еще в 2008 году, когда в России была опубликована статья о расставании супругов и предстоящей женитьбе Владимира Путина на "гимнастке-чемпионке" Алине Кабаевой. Во время появления на публике в 2010 году супруги также "чувствовали себя неуютно", и слухи о расставании зазвучали с новой силой.



Сайт британской газеты The Telegraph отмечает, что история о "романтической связи" российского президента с "мисс Кабаевой, входившей в парламент от правящей партии Путина "Единая Россия", долгое время было самой горячей темой слухов среди российской элиты". Вновь слухи зазвучали после того, как блогеры объявили, будто бы мисс Кабаева родила Путину ребенка, указывает издание. Сам Путин тогда резко заявил, что в этих домыслах нет ни слова правды, нонсенсом назвала их через своего представителя и Алина Кабаева. Газету, опубликовавшую "утку" о предстоящей свадьбе Путина с гимнасткой, вскоре закрыл владелец - олигарх Александр Лебедев, отмечают все без исключения западные СМИ.



Не слишком тактично на известие из Москвы откликнулись некоторые представители желтой прессы. "Putin an end to it" - так в заголовке о расставании Путиных сайт американского таблоида New York Post обыграл фамилию российского президента ("Put an end" - "покончить" с чем-либо). Выдержанный текст заметки, впрочем, сайт издания первоначально перепечатал у агентства AP. Зато свою статью New York Post сопровождает фотография улыбающегося Путина с обнаженным торсом.



А сайт британской The Daily Mail, рассказывая о нелюбви семьи российского президента к публичности, уверяет читателей, что в российских средствах массовой информации никогда не публиковались фотографии дочерей Владимира Путина. Это, впрочем, не соответствует действительности - по крайней мере, в том, что касается интернет-СМИ.



В ходе первого президентского срока Владимира Путина, в 2000-2004 годах, лидер РФ брал с собой жену в ряд зарубежных поездок. Однако во время второго срока он путешествовал один, подчеркивает британская The Guardian. Именно тогда и появились спекуляции о том, будто Владимир Путин общается с другими, более юными женщинами, указывает газета.



Как ни парадоксально, но слухи о любовной жизни Владимира Путина - это порождение "ультра-скрытных привычек" Кремля, пишет The Guardian. Хотя президент постоянно появляется на экранах в образе "героя бесконечного боевика", о его личной жизни ничего не сообщалось. Фотографии его семьи почти не публиковались, да и сам Путин мог иногда исчезнуть на несколько месяцев, "как если бы его похитили инопланетяне", указывает британский журналист. В этих условиях появление "полуправды", "домыслов" и "зловещих небылиц", призванных заполнить информационный вакуум, было неизбежно, констатирует газета.



Прозвучавшее подтверждение о разводе Людмилы Путиной с мужем - "редчайшее явление в тусклом московском информационном мире: реальный факт", резюмирует The Guardian.

