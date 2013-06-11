Путин развелся: новые подробности российской сенсации

11 июня 2013, 20:42

Владимир Путин и его жена Людмила потрясли Россию заявлением о своем разводе.

  • Владимир Путин с женой на балете пресс-служба президента России
  • Владимир и Людмила Путины EPA / UPG
  • Владимир и Людмила Путины EPA/UPG
  • Владимир и Людмила Путины EPA/UPG
  • Владимир и Людмила Путины EPA/UPG
  • Владимир и Людмила Путины EPA/UPG
  • Владимир и Людмила Путины EPA/UPG
  • Владимир и Людмила Путины EPA/UPG
  • Владимир и Людмила Путины EPA/UPG
  • Владимир и Людмила Путины EPA/UPG

Президент России Владимир Путин и его жена Людмила объявили о разводе. Это событие сразу же стало сенсацией и в России, и в мире.

О разводе бывшие супруги объявили в интервью российскому телеканалу "Россия 24".Они давали комментарии после балета "Эсмеральда", который посмотрели в Государственном Кремлевском дворце. Выслушав от президента и его жены оценку спектакля, журналистка задала вопрос о их семейной жизни, и в ответ прозвучало признание о разводе.

"Это было нашим общим решением, наш брак завершен", — сообщила Людмила Путина. Экс-супруги также рассказали о "цивилизованным разводом" и заверили, что останутся близкими людьми.

Позже Путин заявил, что они с женой никогда не венчались, поэтому у этой ситуации нет религиозного аспекта. 

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Любопытно, что ОТВ сняло с эфира программу "Социальная сеть", в одном из шуточных сюжетов которой содержались фотографии Путина, которые он мог бы разместить на сайте знакомства после развода. Однако руководство телеканала это отрицало.

Людмила Путина, говоря о приичнах развода с президентом РФ, сказала: "Наш брак завершен в связи с тем, что мы практически не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу, дети наши выросли, живут каждый своей жизнью".

Сам Владимир Путин отметил: "Вся моя деятельность, вся работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы. Вот Людмила Александровна отстояла вахту, восемь лет, уже девять даже, девять лет. Так что, это общее решение".

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На заявление Путина о разводе быстро отреагировали мировые СМИ. Западные журналисты дали событию неоднозначную оценку.

С одной стороны, они назвали признание Путина подтверждением слухов, которые ходили уже несколько лет. Некоторые таблоиды даже вспомнили разговоры о связи президента РФ с российской гимнасткой Алиной Кабаевой, которые он категорически опровергал.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что не Путин намерен жениться на другой женщине. По  его словам, такие собщения "скорее относятся к категории слухов и пересудов".

В то же время, журналисты отмечают, что настолько откровенное заявление первого лица государства не свойственно ни для современной России, ни для ее СМИ.

Больше о том, как оценили развод Путина западные СМИ, читайте ЗДЕСЬ.

А вот российские политологи похвалили поступок президента. Они считают, что Путин поступил честно, и что его решение объявить о разводе может даже позитивно сказаться на его имидже.

А вот пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал не вмешиваться в личную жизнь президента и его бывшей супруги. Также он рассказал некоторые подробности развода президента России.

По словам пресс-секретаря, Путин еще не оформил развод официально, но некоторое время уже не живет со своей супругой.

Российские селебритис тоже прокомментировали развод Путина. Теледива Ксения Собчак на своей страничке в Twitter заявила: "Годами я слышала о том, как хорошо бы, если бы Путин сказал правду и развелся. И что теперь? Все его критикуют за развод. Мелко это".

Резидент "Камеди клаба" Гарик Харламов  заявил: Считаю решение президента о разводе, правильным ! Нормальное и правильное решение двух взрослых людей! Мне бы так. Да и вообще считаю официальный брак рудиментом общества. Любите друг друга - муж и жена, не любите - нет. Зачем бумаги, ЗАГСы, мишура? Можно жить без бумаг (полно примеров) и быть счастливыми".

Российский певец Николай Басков прокомментировал заявление Путина о разводе и слухи о том, что он может жениться в течение ближайшего года. "Если будет свадьба, очень надеюсь вести доверят мне, - пошутил певец и добавилю - Решение Президента не обсуждается".

Владимир и Людмила Путины прожили  в браке почти 30 лет: их свадьба состоялась 28 июля 1983 года.

О бывшей жене президента россиянам известно немного. Людмила Путина (в девичестве Шкребнева) родилась 6 января 1958 года в Калининграде, там же закончила школу. Работала почтальоном, учеником токаря, была санитаркой и стюардессой.

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В 1986 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности филолог-романист. Владеет немецким, испанским, французским языками. В 1986-1990 годах жила вместе с мужем в ГДР, где тот служил разведчиком.

У бывших супругов две дочери - Мария и Катерина.

Занимая высшие государственные посты, Владимир Путин предпочитал не предавать огласке свою личную жизнь. Он неохотно и кратко отвечал на подобные вопросы журналистов.

Видео: Вести.Ru.

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