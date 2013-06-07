Путин еще не оформил развод, но уже не живет с женой

Владимир и Людмила Путины, объявившие о разводе, пока не оформили его документально. Вместе с тем, президент РФ уже не живет со своей супругой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

По словам Пескова, тот факт, что развод еще не оформлен официально, не слишком важен, ведь решение уже принято.

"Они сказали, что разводятся, и я не могу сказать, когда это будет оформлено документально. Но это не так и важно, так как о решении объявлено", — отметил пресс-секретарь российского президента.

Развод Путина: все подробности читайте здесь



Он сказал, что рабочий график Путина, включая обширную географию поездок, хорошо известен.

При этом, президент РФ с супругой уже определенное время не живут вместе, добавил Песков.

Отвечая на вопрос, останется ли Людмила Путина, которая родом из Калининграда, в Москве, или уедет на родину, пресс-секретарь отметил, что не вправе вмешиваться в личную жизнь и комментировать ее.

Напомним, Владимир и Людмила Путины объявили о разводе вечером в четверг, 6 июня.

Они заявили о своем решении в эфире российского телевидения после того, как посетили балет "Эсмеральда". Развод бывшие супруги пояснили деятельностью российского президента, которая предполагает публичность, которая Людмилу Путину не устраивала.