В России похвалили Путина: поступил по-мужски

Российские политологи позитивно оценили решение президента РФ Владимира Путина и его жены Людмилы объявить о разводе.

В частности, как пишут РИА Новости, вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что Путин поступил по-мужски и честно и, кроме того, показал себя, как политик с сильной позицией.

"На мой взгляд, на современной политической сцене есть позиция, которая предполагает все скрывать до последнего. На самом деле, суметь честно и по-мужски поступить, уйти и не оскорбить ни супругу, ни детей, а сделать все цивилизованно, серьезно и открыто — это позиция сильного политика. Поступок характеризует его как человека, который готов разговаривать", — сказал агентству политолог.

Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель приняла подобное решение. "Ситуация в мире стала более открытой, избиратель больше ценит честность", — пояснил Абзалов.

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По мнению политолога, на рейтинг Путина решение о разводе серьезно не повлияет. "Личная жизнь имеет небольшую составляющую, в электоральном рейтинге это занимает небольшой процент. На рейтинге это скажется в меньшей степени", — подытожил эксперт.

Другой российский политолог, Евгений Минченко, считает, что заявление президента РФ о разводе может даже повысить его рейтинг.

"А если и скажется (на рейтинге - ред.), то скорее в положительную сторону, так как Россия — страна светская, с высоким уровнем терпимости, разводы у нас не редкое явление, многие через это проходили. Скорее, это приблизит президента к жителям страны, многие подумают: "И с президентом такое может произойти", — заявил политолог.

В то же время, он подчеркнул, что развод - это личное дело Путина.

Напомним, Владимир и Людмила Путины объявили о разводе в четверг, 6 июня.

Причиной такого решения они назвали публичность российского президента, которую не выдержала его супруга.

Фото: Вести.Ru.