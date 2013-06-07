В России похвалили Путина: поступил по-мужски

7 июня 2013, 02:22

Росийские политологи считают, что заявление о разводе может даже позитивно сказаться на рейтинге Путина.

Российские политологи позитивно оценили решение президента РФ Владимира Путина и его жены Людмилы объявить о разводе.

В частности, как пишут РИА Новости, вице-президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов заявил, что Путин поступил по-мужски и честно и, кроме того, показал себя, как политик с сильной позицией.

"На мой взгляд, на современной политической сцене есть позиция, которая предполагает все скрывать до последнего. На самом деле, суметь честно и по-мужски поступить, уйти и не оскорбить ни супругу, ни детей, а сделать все цивилизованно, серьезно и открыто — это позиция сильного политика. Поступок характеризует его как человека, который готов разговаривать", — сказал агентству политолог.

Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель приняла подобное решение. "Ситуация в мире стала более открытой, избиратель больше ценит честность", — пояснил Абзалов.

Больше о разводе Владимира Путина читайте здесь

По мнению политолога, на рейтинг Путина решение о разводе серьезно не повлияет. "Личная жизнь имеет небольшую составляющую, в электоральном рейтинге это занимает небольшой процент. На рейтинге это скажется в меньшей степени", — подытожил эксперт.

Другой российский политолог, Евгений Минченко, считает, что заявление президента РФ о разводе может даже повысить его рейтинг.

"А если и скажется (на рейтинге - ред.), то скорее в положительную сторону, так как Россия — страна светская, с высоким уровнем терпимости, разводы у нас не редкое явление, многие через это проходили. Скорее, это приблизит президента к жителям страны, многие подумают: "И с президентом такое может произойти", — заявил политолог.

В то же время, он подчеркнул, что развод - это личное дело Путина.

Напомним, Владимир и Людмила Путины объявили о разводе в четверг, 6 июня.

Причиной такого решения они назвали публичность российского президента, которую не выдержала его супруга.

Фото: Вести.Ru.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Путин развод политологи развод Путина Людмила Путина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять