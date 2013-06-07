Скандал в США: Белый дом обвиняют в прослушке

В США разразился скандал,касающийися прослушки.

Так, 5 июня, британское издание Guardian сообщило, что американское Агентство национальной безопасности собирает данные обо всех звонках пользователей одной из крупнейших телекоммуникационных компаний США – Verizon.

История была расценена как атака Белого дома на свободу прессы, которая грубо нарушает американское законодательство.

6 июня, газета Washington Post сообщила на своем сайте, что Агентство национальной безопасности США и ФБР в течение нескольких лет получают прямой доступ к серверам девяти крупнейших компаний – Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk,AOL, Skype, YouTube и Apple. В опубликованном материале отмечается, что в рамках сверхсекретной программы, носящей кодовое название Prism, спецслужбы собирают аудио- и видеофайлы, фотографии, электронную переписку, документы и данные о подключениях пользователей к тем или иным сайтам, что позволяет им следить за передвижениями и контактами различных людей, передает ИТАР-ТАСС.

В то же время, директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что утечка в СМИ информации по поводу судебного ордера, разрешающего Агентству национальной безопасности США собирать сведения о клиентах коммуникационных компаний, может нанести существенный урон безопасности страны. Он назвал данную утечку "достойной осуждения". Клэппер также подчеркнул, что издания Washington Post и Guardian допустили в своих публикациях по этому поводу "многочисленные неточности".

В свою очередь, официальный представитель Washington Post Кристин Моратти отметила, что "редакция газеты придерживается выпущенного сообщения". По ее словам, издание "опубликовало то, что говорится в документе АНБ".

Компания Apple опровергает причастность к сверхсекретной программе спецслужб США, в рамках которой те получают доступ к информации об интернет-пользователях. Официальный представитель компании Стивен Доулинг заявил: "Мы никогда не слышали об этой программе, и мы не предоставляем никаким правительственным ведомствам прямого доступа к нашим серверам. Любая федеральная структура, запрашивающая данные о наших клиентах, должна получить сначала судебный ордер".

В Google также заверили, что компания серьезно заботится о безопасности данных своих клиентов и раскрывает свою базу для правительства в соответствии с законом. С аналогичными заявлениями выступили Facebook и Yahoo. " Мы не предоставляем правительственным ведомствам доступа к своим серверам", — заявил глава службы безопасности Facebook Джозеф Салливан. По его словам, получая запросы о данных на конкретных людей, компания тщательно изучает их на предмет соответствия законам и предоставляет подобную информацию только в тех случаях, когда этого требует законодательство.

Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что программа сбора спецслужбами информации телекоммуникационных и интернет-компаний не нацелена на граждан США.

По его словам, речь может идти о преследовании тех людей, которые не являются подданными США и находятся за пределами Соединенных Штатов. При этом подчеркивается, что собранная в рамках данной программы информация является чрезвычайно важной и ценной. "Эта программа недавно была вновь одобрена конгрессом после продолжительных слушаний и дебатов. Полученная благодаря ей информация относится к числу наиболее важных и ценных сведений, которыми мы располагаем. Она используется для обеспечения защиты нашего народа от широкого спектра угроз", — подчеркнул представитель администрации.

Напомним, в декабре 2012 года, Сенат США продлил разрешение на прослушивание международных телефонных переговоров и просмотр электронной почты подозреваемых в шпионаже и терроризме.



Соответствующее допущение уже действовало в поправках в федеральный закон "О контроле деятельности иностранных разведывательных служб" (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) с 2008 года и по 31 декабря 2012 года.



Американские спецслужбы смогут, не спрашивая разрешения суда, неделю подслушивать переговоры подозреваемых.