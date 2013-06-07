Политолог: развод Путина – это перезапуск его имиджа

К сообщению о разводе президента России Владимира Путина с женой Людмилой общество, вероятно, с пониманием и спокойно отнесется.

Такое мнение выразил политолог Павел Святенков, пишет РИА Новости.

По его словам, на рейтинге развод президента никак не скажется. "Но в определенном смысле это перезапуск имиджа Владимира Путина", — подытожил эксперт.

"Сообщение о разводе общество воспримет довольно спокойно, ведь они (Владимир и Людмила Путины) уже определенное время не появлялись вместе", — сказал Святенков.

"Думаю, это воспримут с пониманием, как констатацию того, что уже произошло", — добавил он.

Напомни, 6 июня, Путин с супругой побывали на балете "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце. Чуть позже в телеинтервью они объявили, что решили развестись после почти 30-летнего брака.