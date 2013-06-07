Премьер Турции призвал немедленно прекратить протесты

В Турции акции протестов, "нарушающие закон страны, должны быть немедленно прекращены".

С таким заявлением выступил премьер-министр Тайип Эрдоган, вернувшийся из четырехдневной поездки в Тунис. При этом он добавил, что случаи чрезмерного применения силы полицией при разгоне демонстрантов будут детально изучены, пишет ИТАР-ТАСС.

В аэропорту Эрдогана ждали 10 тысяч человек, чтобы поддержать премьера. Они скандировали лозунги: "Мы с тобой, Эрдоган!", в то время как сотни их соотечественников прошли по улицам города с турецкими флагами, призывая "не спать, а защищать своего лидера".

Перед отлетом из Туниса Эрдоган, как отмечают эксперты, немного смягчил тон своих высказываний, чтобы, возможно, снизить степень напряженности в стране. Вероятно, этим шагом премьера объясняется теплый прием аэропорту.

Как сообщалось ранее, за девять дней протестных выступлений в Турции погибли четыре человека, были госпитализированы 915 гражданских человек.

Общий ущерб от беспорядков оценивается в почти в 38 млн долларов.