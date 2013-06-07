Российские СМИ о разводе Путина: документы не оформлены, но кольцо сразу снял

7 июня 2013, 09:15

Слухи о разводе Путиных появились еще в 2008 году.

Российские СМИ активно обсуждают развод президента Владимира Путина с женой Людмилой. Свое заявление Путины сделали в тот день, когда впервые за долгое время появились вместе на публике: они посетили балет "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце.

Новость о "цивилизованном разводе" Владимира и Людмилы Путиныхстала настоящим откровением.

По информации "Коммерсанта", после первого акта Владимир и Людмила Путины покинули зал. Отвечая на вопросы телеканала "Россия 24", почему они редко вместе появляются на людях, Владимир Путин сказал, что они приняли решение о разводе. "Это, в общем-то, общее решение", - подчеркнул президент.

"Я присоединяюсь к словам Владимира Владимировича, это действительно было нашим общим решением", - сказала Людмила.

Объясняя причины решения прекратить брак, который был заключен 28 июля 1983 года, Путин отметил: "Мы практически не видимся. У каждого своя жизнь. Вся моя деятельность, вся моя работа связана с публичной сферой, с абсолютной публичностью, кому-то это нравится, кому-то нет, но есть люди, совершенно с этим несовместимые".

"Людмила Александровна отстояла вахту восемь лет, уже девять", - добавил Путин.

Прессе только и остается что вспоминать и анализировать совместное прошлое четы Путиных и соревноваться в зоркости, приглядываясь к рукам главы государства - на месте ли обручальное кольцо. "Московский комсомолец", к примеру, заметил, что после объявления о разводе (событие произошло в антракте балета в Государственном Кремлевском дворце), Путин кольцо снял и второе отделение смотрел уже без него.

В интервью "Комсомольской правде", которая дозвонилась до пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова почти в полночь, он признался, что "не может сказать точно", был ли развод оформлен документально. На вопрос, зачем вообще было предавать это решение огласке, пресс-секретарь ответил: "Это, конечно, их личное дело, но поскольку речь идет о главе государства и его супруге, то все вполне логично. Это, что называется, пришлось к слову. Было общение с журналисткой, последовал вопрос от нее и последовал ответ президента".

Газета "Ведомости" ссылаясь также на Пескова пишет: "Они сказали, что разводятся, и я не могу сказать, когда это будет оформлено документально, но это не так и важно, так как о решении объявлено", - сказал Песков. О дальнейших планах Людмилы Путиной пока ничего не известно.

"Ведомости" добавляют, что слухи о разводе Путиных появились еще несколько лет назад. Так, в 2008 году на переговорах с Сильвио Берлускони Путин опровергал слухи о своем разводе. "В том, что вы сказали, нет ни одного слова правды", - сказал тогда он, отвечая журналистке на просьбу прокомментировать публикацию в одной из газет.

По его словам, в публикациях на тему его семейной жизни упоминаются разные красивые, успешные, молодые девушки. "И думаю, не будет неожиданностью, если я скажу, что они мне нравятся, так же как и все российские женщины. Думаю, никто не обидится, если я скажу, что российские женщины самые красивые", - сказал тогда Путин.

Напомним, 6 июня, Путин с супругой побывали на балете "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце. Чуть позже в телеинтервью они объявили, что решили развестись после почти 30-летнего брака.

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Россия Путин развод президент СМИ
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