В Сараево протестующие заблокировали 1500 человек в здании парламента

Лидер партии Хорватское демократическое содружество — 1990 Божо Любич заявил телеканалу BHT, что многие из тех, кто оказался заблокирован в здании парламента и правительства Боснии и Герцеговины в Сараево, хотят покинуть его силовым путем.

Любич сказал, что "ситуация становится очень рискованной с точки зрения здоровья людей и в связи с отсутствием еды. Поэтому часть людей, особенно иностранцы, хотят выйти силой", пишет РИА Новости

По данным боснийских властей, в здании парламента и правительства, которое в четверг блокировали несколько тысяч протестующих, находятся около 1500 человек, включая 250-350 иностранных граждан. Большинство иностранцев — участники форума Европейского фонда Юго-Восточной Европы. Среди гостей — четыре руководителя центробанков и многочисленные бизнесмены.

Власти призвали демонстрантов разблокировать здание. Полиция пока не вмешивается в ситуацию. Демонстранты заявили о готовности провести предстоящую ночь на улице. Участники акции протеста, которая началась в Сараево в среду, требуют от властей принять окончательное решение об идентификационных номерах, без которых дети, родившиеся после 12 февраля 2013 года, не могут получить личные документы.

Присвоение новорожденным идентификационных номеров прекратилось 12 февраля из-за отмены соответствующего закона Конституционным судом Боснии и Герцеговины, который еще в прошлом году предписал парламенту внести в документ изменения. Однако из-за споров партий новый закон до сих пор принят не был.