СМИ назвали версии развода Путина

7 июня 2013, 10:22

Блогеры в соцсетях шутят: "Владимир Путин разводится. По закону его жене Людмиле перейдет в собственность половина страны".

Развод Владимира Путина и его жены Людмилы может быть связан с новыми отношениями президента, бытовыми вопросами или политическими моментами, пишут Вести

Издание проанализировало, что могло стать причиной их заявления.

Возможно, что Путины просто устали друг от друга и, видясь урывками, стали чужими людьми, которым и поговорить-то не о чем. Слухи о том, что Путин тяготится своей супругой, поползли еще во время его первого президентского срока. Усилились в 2008 году, когда супруги стали крайне редко появляться на публике. Поговаривали даже, что Людмила стала монахиней.

Судя по второй версии, Путин решил законно оформить свои отношения с другой женщиной. Недаром же совсем недавно глава Чечни Кадыров оговорился, назвав Людмилу первой женой. В том же 2008 году газета "Московский корреспондент" сообщила о якобы тайной любовной связи Путина и гимнастки Алины Кабаевой. Газета за это тут же поплатилась: ее владелец, миллиардер Александр Лебедев, опроверг опубликованную информацию и закрыл издание. Но слухи прижились.

Украинская гимнастка Анна Бессонова рассказала изданию, что общалась с Кабаевой в основном на спортивные темы: "И я никогда, даже в кулуарах, не слышала об отношениях Путина с Кабаевой".

Также Путина подозревали в отношениях с:

Марией Кожевниковой, депутатом Госдумы. Подметила, что президент неровно дышит к актрисе и депутату тусовщица Ксения Собчак.

Анной Чапман, знаменитой шпионкой. Связь с Путиным ей приписали британские СМИ.

Яной Лапиковой, моделью. Поговаривали, что фотомодель стала личным фотографом Путина в 2011 году благодаря их роману.

Алиной Кабаевой, гимнасткой. О любви ВВП к гимнастке говорят с 2008 года. Писали, якобы, они поженились и Алина родила.

И в-третьих, в этом году Путину исполнится 61 год. И на пенсию он, судя по всему, не собирается. И народу надо показывать, что правитель, несмотря на возраст, по-прежнему в расцвете сил. Поэтому история с разводом (и, возможно, последующей женитьбой) вполне может оказаться пиар-ходом, цель которого показать, что президент России — мужчина все еще активный. Впрочем, оппозиционный политик Борис Немцов сказал, что не верит в пиар-сценарий: "Это честный поступок с его стороны, что, кстати, для Путина нехарактерно. А если вас интересует, повлияет ли его развод на отношения России и Украины, то — нет".

Между тем, блогеры в соцсетях шутят: "Пeрзидент Роисси @KermlinRussia (шуточный блог): Владимир Путин разводится. По закону его жене Людмиле перейдет в собственность половина страны".

Напомни, 6 июня, Путин с супругой побывали на балете "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце. Чуть позже в телеинтервью они объявили, что решили развестись после почти 30-летнего брака.

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