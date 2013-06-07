Развод Путина стал историческим событием: первым со времен Петра І

7 июня 2013, 12:05

Последним российским правителем, официально объявившим о разрыве с супругой, был Петр I.

Соообщение о разводе Владимира Путина с супругой Людмилой заставило вспомнить другие примеры из истории, когда главы российского государства расставались с женами. На самом деле, такого не было почти никогда. 

Последним российским правителем, официально объявившим о разрыве с супругой, был Петр I. В 1697 году он, находясь с Великим посольством в Европе, послал домой распоряжение: свою жену Евдокию Лопухину, брак с которой был навязан царю матерью Натальей Нарышкиной еще в юном возрасте, постричь в монахини. В то время постриг являлся аналогом развода, пишет Newsru. 

Позже в манифесте, изданном в связи с делом царевича Алексея - сына Петра I от первой жены, царь так объяснял причины развода: "...за некоторые ее противности и подозрения". Под оными имелась в виду, очевидно, некоторая причастность царицы к заговору против Петра Великого.

Евдокия сопротивлялась, просила заступничества у патриарха, но безуспешно. По одной из версий, Петр поначалу даже хотел казнить супругу, но в итоге склонился к более "цивилизованному" решению своей проблемы. В 1698 году Евдокия под конвоем была доставлена в Суздальско-Покровский монастырь, куда традиционно ссылали цариц, и пострижена в монахини, сообщается, в частности, в книге "Петр Великий и его наследники".

Петр I же, первое время пытался забыть неудачную семейную жизнь в объятиях любовниц, а затем вступил в гражданский брак с плененной при захвате шведской крепости Мариенбург 19-летней Мартой Самуиловной Скавронской. Спустя 20 лет она, уже повенчанная с царем и родившая ему нескольких наследников, была коронована как Екатерина I.

Великий русский реформатор стал фактически последним отечественным самодержцем, официально расторгнувшим брак с законной супругой. До него подобное практиковалось часто.

Так, например, великий князь Василий III развелся с женой Соломонией Сабуровой, обошедшей 500 соперниц на смотре царевых невест, но так и не сумевшую родить государю сына-наследника.

Иван IV Грозный постриг в монахини аж четырех своих жен из восьми официально признанных - Анну Колтовскую, Анну Васильчикову, Василису Мелентьевну и Марию Нагую, которая перед постригом была отправлена в ссылку. С остальными супругами царь расправлялся еще более жестоко, например, Марфа Собакина и Мария Долгорукая были убиты вскоре после свадьбы. О судьбах многочисленных любовниц самодержца не известно ничего.

Лишь с первыми двумя супругами - с Анастасией Романовной и Марией Темрюковной - Ивана Грозного разлучила естественная смерть. 

В династии Романовых разводы не практиковались. Однако это, разумеется, вовсе не означало, что все они были счастливы в семейной жизни. 

Александр II все последние годы царствования фактически не жил с супругой Марией Александровной, а завел другую семью - с давней любовницей Екатериной Долгорукой, родившей ему четверых детей.

В семьях советских вождей разводы также не приветствовались. Ленин со своей официальной супругой, единомышленником и товарищем Надеждой Крупской оставался до конца. И брак не разрушил даже роман вождя со своим доверенным лицом, автором литературной работы об отношениях без брака Инессой Арманд.

Что касается Сталина, его семейная жизнь сложилась трагически. Первая жена Екатерина Сванидзе скончалась от тифа, а вторая супруга Надежда Аллилуева, родившая Сталину сына Василия и дочь Светлану, многие годы хотела разорвать отношения. По имеющимся данным, от мужа она уходила дважды, но дважды возвращалась. После очередной ссоры с супругом в ноябре 1932 года, произошедшей на глазах у четы Ворошиловых, она совершила самоубийство, выстрелив в сердце из пистолета.

Остальные лидеры СССР с женами жили в довольно мирном, а то и по настоящему образцовом, как в случае Горбачевых, браке.

В сравнении с предшественниками, Владимир и Людмила Путины действительно поступили "цивилизованно", спокойно объявив о своем решении. Уж точно впервые российский лидер и его экс-супруга пообещали "навсегда остаться очень близкими людьми". Нельзя не признать, что развод президента Путина - события для России исключительное, хотя, судя по давним вокруг этого разговорам, и запоздалое на несколько лет.

В современном мире разводы глав государств - явление достаточно распространенное. Наиболее яркие примеры из современной истории - расставания первых лиц стран Европы. Так, в 1996 году разводом завершился брак принца Чарльза и Дианы Фрэнсис Спенсер.

Другой пример - семейная жизнь экс-президента Франции Николя Саркози. В 1996 году будущий глава французского государства развелся с первой женой, чтобы жениться на модели Сесилии Мартен. Этот брак распался в 2007 году, и третьей женой Саркози стала тоже модель Карла Бруни.

Напомним, 6 июня, Путин с супругой побывали на балете "Эсмеральда" в Государственном Кремлевском дворце. Чуть позже в телеинтервью они объявили, что решили развестись после почти 30-летнего брака.

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