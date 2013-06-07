"Белгородский стрелок", убивший шесть человек, признан вменяемым

Сергей Помазун, обвиняемый в убийстве в Белгороде шести человек, признан вменяемым.

Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, пишет ИТАР-ТАСС.

"В рамках расследования уголовного дела назначено более 50 экспертиз, в том числе генетические, трасологические, криминалистические, медицинские, баллистические, биологические и ряд других. Сергею Помазуну проведена комплексная амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан вменяемым, - отметил представитель СК.

Как известно, трагедия в Белгороде, унесшая жизни шести человек, произошла 22 апреля. Сергей Помазун открыл огонь по посетителям магазина "Охота", а затем - по прохожим на улице, после чего скрылся на автомобиле.

По решению суда Помазун был арестован сроком на два месяца. Он обвиняется по трем статьям УК РФ - убийстве шести человек, хищении оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также посягательстве на жизнь полицейского. Обвиняемый от дачи показаний отказался, ему грозит пожизненное заключение.

"Белгородский стрелок" был задержан 23 апреля. Его обнаружили в Белгородской области при попытке покинуть зону оцепления в грузовом вагоне. В момент задержания Помазун напал на полицейских и ранил одного из них. При задержании, как следует из видеозаписи, размещенной на сайте Управления МВД по Белгородской области, подозреваемый заявил, что "в детей не стрелял". "Я в ад стрелял", - сказал он полицейским.