Западные СМИ ехидничают о разводе Путина: он любил других женщин и был груб с женой

Западные СМИ восприняли развод Владимира Путина с его женой Людмилой, как повод для критики и ироничных публикаций.

Причину развода журналисты, в частности, ищут в "любви Путина к другим женщинам" и "грубости" по отношению к жене, пишет InoPressa, подающая обзор публикаций, посвященных громкому событию.

Часть западных изданий, причем не только таблоиды, отреагировали на развод Путина ехидно и стали смаковать старые слухи о его романе с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Так, The Daily Telegraph написало в заголовке: "Рухнул брак Владимира Путина: не по вине ли российской гимнастки?" Кроме того, газета транслирует слух о том, будто Людмила Путина проводит большую часть времени "вдали от Кремля, в государственном поместье стоимостью 1 миллион фунтов близ границы с Эстонией".



Еще одна британская газета, The Guardian, выдвигает среди причин расставания возможные увлечения российского лидера другими женщинами, среди которых выделяет Кабаеву.

В свою очередь, The Daily Mail вскользь упоминает сексапильную шпионку-неудачницу Анну Чапман, которую молва одно время записала в дамы сердца Путина.



Другие издания, оставляя в сторону любовные домыслы, заостряют внимание на других моментах. The Washington Post, в частности, усомнилась в объяснении Людмилы Путиной, которая, говоря о причинах развода, сказала, что "не любит публичность, и перелеты для нее сложны". Издание сопровождает эти слова едким комментарием в духе "если у нее столь серьезные проблемы с перелетами, не следовало ли расстаться на много лет раньше?". Также газета указывает на "несоответствие" - мол, до того, как стать женой Владимира Путина, Людмила работала стюардессой на внутренних рейсах "Аэрофлота". "Вероятно, это лишь вежливый жест, который позволит всем выйти из ситуации с достоинством", - резюмирует автор статьи.



Еще более критические комментарии содержатся в публикации The Los Angeles Times. Авторы материала о разводе четы Путиных намекают, что ответственность за крах брака несет российский президент, который постоянно был груб с женой, пишет РБК. В доказательство журналисты приводят отрывки из книги 2002 года "Владимир Путин: Дорога к власти" авторства Олега Блоцкого, где Людмила Александровна высказывает многочисленные претензии по отношению к мужу.

Ведущие французские издания Le Monde и Le Figaro крайне сдержанно отреагировали на объявление о разводе Путиных. Консервативная Le Figaro ограничилась пересказом трансляции "России-24", пожаловавшись на кремлевские тайны и упомянув историю 2008 г., когда была закрыта газета "Московский корреспондент" из-за сообщения о романе Путина и Кабаевой. В Le Monde обошлись простой информационной заметкой.

Напомним, о разводе Владимир и Людмила Путины объявили в эфире российского телевидения вечером в четверг, 6 июня.