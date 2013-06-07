У Путина заявили, что он не собирается снова жениться

Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявил, что любовь Владимира Путина к другам женщинам и скорая женитьба - это слухи и пересуды.

Об этом он заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я могу сказать с полной уверенностью, что все это скорее относится к категории слухов и пересудов", - заметил Песков.

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Он заверил, что развод Путина с супругой Людмилой вообще не связан с отношениями президента с какой-либо другой женщиной. "Совершенно нетрудно даже неопытным взглядом посмотреть на рабочий график Путина, и вы поймете, что его жизнь никоим образом не связана с какими-то семейными отношениями, она связана только с той ответственностью, которую он несет как глава государства", - заявил Песков.

Он также заметил, что дата подачи Путиными заявления о разводе в ЗАГС пока неизвестна, да и "это уже абсолютно их личное дело". Говоря о том, чем будет Людмила Путина заниматься после развода, Песков отметил, что ему об этом ничего неизвестно, и предложил "просто не лезть в ее личную жизнь".

Ранее "Главред" сообщал, что бывшая жена Путина объяснила причины развода. По ее словам, у каждого из них своя жизнь, да и дети уже выросли.