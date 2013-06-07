Международный скандал: президент Франции назвал японцев китайцами

Президент Франции Француа Олланд спровоцировал международный скандал, когда на пресс-конференции с японским премьером Синдзо Абэ оговорился, назвав японцев китайцами. Переводчица среагировала как положено и поправила президента. Однако в зале присутствовал японский журналист, владеющий французским, именно он и придал огласке ошибку Олланда.

Об этом со ссылкой на французскую Le Figaro сообщает Newsru.com.

Выражая соболезнования родным и близким 10 японцев, погибших в результате атаки террористов в Алжире в январе 2013 года, Олланд сказал: "Французский народ приносит соболезнования народу Китая". В Елисейском дворце согласились прокомментировать ошибку, сообщив, что "президент устал".

Другое французское издание Le Parisien с иронией отмечает, что президент принял эстафету оговорок у канцлера Германии Ангелы Меркель. Ровно неделю назад Меркель назвала Франсуа Олланда Франсуа Миттераном на пресс-конференции после переговоров в Париже. Напомним, что Миттеран также был главой Пятой республики из числа социалистов, многие даже называют Олланда учеником и преемником Миттерана.

Оговорка Олланда может быть неправильно истолкована, подытоживает издание, акцентируя внимание на том факте, что отношения между Китаем и Японией заметно обострились за прошедшие несколько месяцев. Причина - территориальные споры в Восточно-Китайском море.

Ранее "Главред" сообщал, что французская пресса раскритиковала Олланда за переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, во время которых они шутил о водке и вине, без которых было не разобраться.