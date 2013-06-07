Корчинский рассказал, как развод ударит по имиджу Путина

Развод Владимира Путина с его женой Людмилой ударит по имиджу российского президента.

Об этом во время чата в "Главреде" заявил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

Политик считает, что сегодня любое публичное действие главы российского государства вызывает в его стране негативную реакцию.

"Путин вступил в тот период своего политического бытия, когда, что бы он ни делал, все бьет по его имиджу. Если бы он развелся, когда был на подъеме, это растрогало бы граждан РФ. Сейчас, если он даже усыновит 15 детей из детского дома, граждане его страны будут еще больше раздражены", - уверен Корчинский.

Напомним, Владимир и Людмила Путины объявили о своем разводе в четверг, 6 июня, в эфире российского телевидения.

Отметим также, что российские политологи, в отличие от Корчинского, похвалили поступок президента и сделали предположение, что он может даже повысить его рейтинг.

В то же время, западные СМИ отреагировали на развод Путина с иронией и критикой: читайте больше.

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