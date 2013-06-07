Наводнение в Европе: в Германии уже погибли 7 человек

Разрушительное наводнение в Европе, от которого стильно пострадали Чехия, Австрия и Швейцария, продолжает терзать Германию, где унесло жизни уже семи человек.

Об том со ссылкой на сообщили местные СМИ сообщает ИТАР-ТАСС.

В Виттенберге (федеральная земля Саксония-Анхальт) в четверг вечером погиб 74-летний мужчина, добровольно помогавший устранять последствия удара стихии. Ранее в Саксонии-Анхальт погибли два человека, участвовавшие в спасательных мероприятиях.

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В Баден-Вюртемберге наводнение унесло жизни трех человек, в том числе пожарного. В Нижней Саксонии женщина упала с велосипеда в воду и погибла, однако, по заключению врачей, она умерла от остановки сердца.

В городе Гера (Тюрингия) ведутся поиски мужчины, которого, по свидетельству очевидцев, несло по течению реки Вайсе-Эльстер. На Мозеле пропал 16-летний подросток. Он и два его приятеля прыгнули в реку с железнодорожного моста высотой около восьми метров. Друзьям удалось выбраться на берег, однако юношу с тех пор никто не видел. Скорее всего, он погиб, отметили в полиции.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера в Братиславе вода поднялась на 10 метров. На всей территории столицы Словакии действует чрезвычайное положение.